Energiepreise

vor 4 Min.

Wenn die Breze neun Euro kosten würde

Plus Regionale Unternehmen leiden unter den hohen Energiepreisen. Die Kosten können sie aber kaum weitergeben. Was Betroffene sagen und was die Regierung dagegen tun könnte.

Ein Stück der „Doppelten Schokoladentorte“ sieht gut aus. Schoko-Mango-Sahne wäre auch genehm. Kommt dazu. Macht – bittesehr – 40 Euro. 20 Euro das Stück. Ohne Kaffee. So ist es nicht, sagt Susanne Dichtl-Krachenfels. „Aber wenn ich den Preis für meinen Kuchen so anheben würde, wie die Strompreise gestiegen sind, dann würde ein Stück Torte 20 Euro kosten. Und die Brezn 9 Euro.“

