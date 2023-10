Energiepolitik

07:53 Uhr

Bayerns Energiepolitik wird zunehmend zum Standortproblem

Plus Große Fabriken siedelten sich zuletzt nicht im Freistaat an, sondern nördlich davon. Das liegt an folgenschwere Entscheidungen der Politik, sagen Energiewende-Experten.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Horst Seehofer wurde im vergangenen Jahr, wer wüsste es nicht, mit der Enoch-zu-Guttenberg-Medaille ausgezeichnet. Für seine besonderen Verdienste für den Landschafts- und Artenschutz im Freistaat. Unter anderem auch für die Einführung der 10-H-Abstandsregelung für Windkraftwerke in Bayern. Das Teil ist nach dem bekannten Dirigenten, Umweltschützer und Vater des über die Plagiatsaffäre gestürzten früheren Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg benannt. Die Stromwirtschaft hätte Horst Seehofer eine solche Ehrung eher nicht zukommen lassen.

Denn der Süden Deutschlands wird allmählich abgehängt, unattraktiver für energieintensive Unternehmen. Und das hat auch mit Horst Seehofers Kampf gegen die Verspargelung des immer schönen Freistaates zu tun, mit der Abwehr der als „Monstertrassen“ geschmähten Nord-Süd-Netze und einer wenig stringenten Energiepolitik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen