Volkswagen muss sich in den USA mit einer Gewerkschaft arrangieren

Plus Erstmals seit 40 Jahren schaffen es die Arbeitnehmer im Süden der USA sich zu organisieren. Die nächste Abstimmung steht auch schon fest: im Mai bei Mercedes.

Von Karl Doemens

Es war bereits sehr spät am Freitagabend, und eine lange Arbeitswoche lag hinter Joe Biden, als die Nachricht im Weißen Haus eintraf. Doch das Ereignis war dem amerikanischen Präsidenten eine ausführliche Reaktion wert. "Meine Glückwünsche gehen an die Arbeiter bei Volkswagen in Chattanooga, Tennessee, für ihre historische Entscheidung zur Gründung einer Gewerkschaft", erklärte Biden in einem schriftlichen Statement. "Ich bin stolz, an der Seite der Arbeiter zu stehen, wenn sie sich nun erfolgreich bei Volkswagen organisieren."

Bei der amerikanischen Tochter des deutschen Autokonzerns war die Begeisterung erkennbar geringer. "Volkswagen dankt seinen Beschäftigten in Chattanooga, dass sie sich an der Abstimmung beteiligt haben", ließ das Management in einer offiziellen Reaktion denkbar knapp verlauten. Kein Wunder: Auf den deutschen Autobauer dürften nun schwierige Tarifverhandlungen zukommen.

