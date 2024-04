Neue EU-Regelung

Waldbesitzer befürchten ein "Bürokratiemonster"

Plus Ein neues Gesetz soll verhindern, dass Wälder verschwinden. Das trifft auch die kleinen Privatwaldbesitzer. Die meisten ahnen noch gar nicht, was auf sie zukommt.

Von Anna Mohl

„Gegen sinnlose Bürokratie und Totalüberwachung unserer Wälder durch die EU!“, titelt die Petition für selbstbestimmte Waldbewirtschaftung in der EU, die Forstwirt Bernhard Breitsameter, Vorsitzender des Waldbesitzerverbands Aichach, in den Händen hält. Darin geht es um die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten (EUDR) – einer Verordnung, die im Juni 2023 in Brüssel beschlossen wurde und die bis Ende des Jahres von den EU-Mitgliedstaaten angewandt werden muss. Kleine Unternehmen haben ein halbes Jahr mehr Zeit. Unter Privatwaldbesitzern und Landwirten ist sie noch weitgehend unbekannt – dabei könnte sie ihnen so einige Probleme bereiten.

Doch von vorne. Idee der Verordnung ist, durch die Förderung von „entwaldungsfreien Produkten“ die Treibhausgasemissionen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu verringern. Entwaldungsfrei heißt dabei, dass Rohstoffe wie Holz oder Soja nicht auf nach 2020 entwaldeten Flächen erzeugt werden dürfen. Holz etwa darf zwar geschlagen werden, aber es dürfen dabei keine Waldflächen verloren gehen.

