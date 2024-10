Vollsperrung auf A66 für einen Tag wegen Straßenarbeiten

Um einen Schaden an der Fahrbahn zu beheben, wird die Autobahn GmbH am Mittwoch einen Teil der Autobahn 66 in eine Richtung voll sperren. Wie das Unternehmen mitteilte, sei eine abgesenkte Betonplatte die Ursache. Demnach werde die Fahrbahn im Bereich Schiersteiner Kreuz in Fahrtrichtung Rüdesheim von 9 Uhr bis in die Abendstunden voll gesperrt sein.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden über die Anschlussstelle Wiesbaden-Dotzheim/Autobahn 643 in Richtung Wiesbaden Stadtmitte und dann wieder in Richtung Mainz/Rüdesheim umgeleitet. Die Autobahn GmbH wies darauf hin, dass sich Verkehrsstörungen nicht ausschließen lassen.