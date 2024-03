Bauen und Wohnen

Wie die Krise am Bau die Fertighausbranche trifft

Der Fenstereinbau wird bei Schwörer-Haus direkt in einer der Fabrikhallen am Standort Oberstetten gemacht – hier von Mitarbeiter Mustafa Odabasi.

Plus Die Baugenehmigungen brechen auch bei der einstigen Wachstumsbranche massiv ein. Viele Hersteller setzen auf Innovationen und neue Angebote.

Von Bill Titze

Vor der riesigen Fabrikhalle wartet ein Meer an Bäumen auf die Weiterverarbeitung, drinnen schneiden Maschinen bei ohrenbetäubendem Lärm Massen an Holz in die richtigen Maße. An blinkenden Bildschirmen kontrollieren Mitarbeiter des Fertigbau-Herstellers Schwörer-Haus, dass alles millimetergenau stimmt. Präzision ist das A und O im Fertighausbau, schließlich errichten die Beschäftigten hier in Serienproduktion ganze Wohnhausmodule samt Fenstern und Fassade. Die Produktion im schwäbischen Oberstetten läuft an diesem Tag auf Hochtouren. Dass die Fertigbau-Branche in der Krise steckt, merkt hier auf den ersten Blick niemand.

Massive Preiserhöhungen bei Baumaterialien

Wie die gesamte Baubranche kämpft auch der Fertigbau mit massiven Problemen. Um 38 Prozent brachen die Baugenehmigungen bei Ein- und Zweifamilienhäusern im Fertigbau 2023 deutschlandweit ein, wie aus Zahlen des Branchenverbandes hervorgeht. Vergangenes Jahr genehmigten die Behörden 13.000 Projekte. Zwei Jahre zuvor waren es noch fast doppelt so viele.

