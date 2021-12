Handel

So wirkt sich der Materialmangel auf das lokale Handwerk aus

Plus Seit Monaten gibt es Materialengpässe. Auf dem Bau fehlt das Holz, Kabelherstellern fehlt das Plastik, Autobauer haben keine Chips. Was einem Elektriker Sorgen macht.

Von Marlene Weyerer

„Leer.“ Konrad Rebholz zeigt auf Regalbretter in seinem kleinen Lager. „Normalerweise wäre das hier knallvoll“, erklärt er. „Jetzt ist es leer, leer und leer.“ Während er spricht, zeigt er in verschiedene Ecken. So leer wie der Elektriker sagt, sieht es in dem kleinen Raum gar nicht aus. Manche Regalbretter sind voller Schachteln mit Schaltern. Auf anderen stehen quietschgelbe Plastikbehälter mit Befestigungsmaterial. Nur ein paar Regalbretter sind leer gefegt. Aber das reicht, um dem Elektriker große Sorgen zu machen. Eine Situation wie jetzt hat es laut Rebholz in den 60 Jahren, seit sein Vater die Firma gegründet hat, nicht gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

