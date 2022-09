Quantron: Der reichweitenstärkste Wasserstoff-Lkw Europas kommt aus Gersthofen

Plus Die Firma Quantron aus Gersthofen bringt einen Wasserstoff-Lkw auf den Markt, der auf bis zu 1500 Kilometer Reichweite kommt. Erste Bestellungen sind schon da.

Im Unternehmen spricht man gerne vom „Biest“. Und dieses Biest wird jetzt freigelassen. Die Quantron AG aus Gersthofen hat einen Lastwagen entwickelt, der in der Branche Maßstäbe setzt. Es handelt sich um eine schwere Sattelzugmaschine. Diese 44-Tonner sind die Platzhirsche auf den Autobahnen.