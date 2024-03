Wann fallen die Immobilienpreise? Jetzt kaufen oder noch warten?

>> Man sollte sich aber nicht eine zu große Finanzbelastung aufbürden." Zur Not sollte man noch etwas warten und zur Miete wohnen bleiben. <<



Es wirkt schon kurios, wenn dann im Text ein anderer Artikel "Die Mieten in Bayern steigen ungebremst weiter" eingefügt ist.



Es gibt halt Lebenssituationen, die einen Umzug erforderlich machen.



>> Jedes Hundertstel, das man hier herausholt, ist bereits ein beachtlicher Geldbetrag." <<



Mit dem Hundertstel holt man aber nicht das heraus, was z.B. ein weiterer Umzug in kosten würde.



>> Zugleich komme es jeweils "sehr stark" auf die energetische Situation der einzelnen Immobilie an. Sprich: Gut gedämmt oder nicht? Wärmepumpe oder Ölheizung? Ein vermeintlich günstiges Angebot relativiert sich schnell, wenn die Sanierungskosten hoch sind. <<



Der Spruch mag für das EFH in schwach besiedelter Gegend noch anwendbar sein, nur was ist mit Wohnungen in Städten? Was bringt die kommunale Wärmeplanung, die Herr Habeck den Gemeinden aufgezwungen hat? Kommt Fernwärme oder nicht? Wie ist die Bonität der Eigentümergemeinschaft? Welche Sanierung kann sich diese Gemeinschaft überhaupt leisten?



Aktuell passend dazu:



https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article250763486/Energieberater-Bundesamt-stoppt-vorerst-Foerderprogramme.html



>> Bundesamt stoppt vorerst Auszahlung der Förderung für Energieberatung <<





Antworten Melden