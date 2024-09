Kampf um die Mütterrente: Ausweiten oder abschaffen?

Die Tochter kam 1968 auf die Welt, der Sohn 1975, die Zwillinge 1977. Vier Kinder hat Heidemarie Schmidt-Aßmann auf die Welt gebracht. Eine Kinderbetreuung am Nachmittag gab es damals, in den 70er Jahren, am Schliersee im Kreis Miesbach nicht. Ihren Beruf als Krankenschwester konnte sie deshalb meist nur im Nachtdienst ausüben. Das Kindergeld betrug gerade einmal 50 D-Mark. „Die Mütter können sich heute überhaupt nicht vorstellen, wie die Situation damals war“, sagt sie heute 76-Jährige, die seit 1980 in Königsbrunn im Kreis Augsburg lebt. Deshalb setzt sie sich mit Nachdruck für eine Gleichstellung bei der Mütterrente ein. Denn während Mütter, deren Kinder vor 1992 auf die Welt kamen, zweieinhalb Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet bekommen, sind es bei Müttern mit Kindern, die nach 1992 auf die Welt kamen, drei Erziehungsjahre. Diese „Ungerechtigkeit“ – sagt sie – müsse beseitigt werden.

„Gerade Mütter, die noch älter sind als ich und noch Flucht und Vertreibung erlebt haben, sollen eine Gleichstellung und Anerkennung bekommen – es sind nicht mehr viele“, lautet das Anliegen von Heidemarie Schmidt-Aßmann. „Die Kriegsgeneration, die mit 14 Jahren eine Lehre angefangen hat, diese Menschen haben die heutige Rente aufgebaut und den Wohlstand gesichert. Die meisten konnten nicht studieren. Und wer Flucht und Vertreibung erlebt hatte, hatte alles verloren. Ihnen haben wir unser heutiges System zu verdanken.“

Veronika Grimm, Wirtschaftsweise: Viele Frauen auch ohne Mütterrente gut abgesichert

Heidemarie Schmidt-Aßmann ist in der Seniorenunion der CSU aktiv, hat sich über Jahre politisch engagiert und hat mit dem Förder- und Freundeskreis der König-Otto-Schule in den 90er Jahren die erste Mittagsbetreuung im Landkreis Augsburg inklusive Essen gegründet. In ihrem Einsatz für die Mütterrente steht sie mit mehreren Politikern in Verbindung und hat mit Nachdruck Briefe an Bundesminister und Abgeordnete geschrieben. Es könnte ein lohnender Einsatz sein, denn um die Mütterrente ist ein Streit entbrannt. Während die eine Seite die Mütterrente ausdehnen will, würde die andere Seite sie am liebsten wieder abschaffen.

In Zeiten der Haushaltsknappheit gibt es auch die Idee, an der Mütterrente zu sparen. „Auch soziale Projekte wie die Rente mit 63 oder die Mütterrente sollten nicht in Stein gemeißelt sein“, sagte Baden-Württembergs Finanzminister Daniel Bayaz Ende 2023 der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Wir müssen uns ­fragen: Passen die noch in die Zeit?“ Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm wies im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hin, dass es eben auch viele Anspruchsberechtigte zum Beispiel bei der Mütterrente gebe, die selbst ohne diese Maßnahme gut abgesichert seien.

DIW: Abschaffung der Mütterrente würde Altersarmut erhöhen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt in einer Studie aber zu dem Ergebnis, dass eine Abschaffung der Mütterrente weit mehr Nachteile als Vorteile hätte: „Fiele die vor zehn Jahren eingeführte Mütterrente wieder weg, könnte die Bundesregierung jährlich zwar rund 14 Milliarden Euro sparen“, berichtet das Institut. „Fast neun Millionen Rentnerinnen, die vor 1992 Kinder geboren haben, würden aber durchschnittlich 107 Euro im Monat fehlen“, warnen die Forscher. „Insbesondere träfe es Frauen aus den unteren Einkommensgruppen, Frauen mit mehr als drei Kindern und geschiedene Frauen.“ Das Armutsrisiko der betroffenen Rentnerinnen würde erheblich steigen. „Die Mütterrente rückgängig zu machen ist nicht nur rechtlich fragwürdig, es hätte auch finanziell erhebliche negative Folgen“, sagt deshalb Studienautorin Annica Gehlen.

Die Mütterrente geht auf den Bundestagswahlkampf 2013 zurück. Sie war ein zentrales Wahlkampfversprechen insbesondere der CSU und der CDU. In der Großen Koalition mit der SPD ist die Mütterrente dann zum 1. Juli 2014 eingeführt worden. Die Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder in der Rente sei damit von zuvor zwölf auf 24 Kalendermonate pro Kind verlängert worden, erinnert das Bundesarbeitsministerium von SPD-Minister Hubertus Heil. „In einer zweiten Stufe wurde zuletzt ab dem 1. Januar 2019 eine weitere Verlängerung auf 30 Kalendermonate, also insgesamt zweieinhalb Jahre umgesetzt. Im Unterschied dazu beträgt die Kindererziehungszeit für ab dem Jahr 1992 geborene Kinder 36 Monate.“ Also ein halbes Jahr mehr.

Klaus Holetschek, CSU: „Ausweitung der Mütterrente ist eine Frage der Gerechtigkeit“

Wäre es da nicht Zeit für eine Angleichung? „Sozialpolitisch wäre die Angleichung der Kindererziehungszeiten wünschenswert“, antwortet das Ministerium auf Anfrage unserer Redaktion. „Allerdings stehen solche Maßnahmen auch immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit“, schränkt das Ministerium ein. Die Verlängerung der Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder durch die sogenannte „Mütterrente II“ um ein weiteres halbes Jahr auf zweieinhalb Kindererziehungsjahre habe bereits Mehrausgaben von mehreren Milliarden Euro zur Folge gehabt. „Die Anerkennung von weiteren sechs Monaten Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder – und damit die vollständige Gleichstellung im Hinblick auf die Anrechnung von Kindererziehungszeiten für ab 1992 geborene Kinder – würde weitere Mittel in Höhe von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr notwendig machen“, warnt das Arbeitsministerium. Kurz gesagt: Das Geld für eine Angleichung der Mütterrente fehlt. Im Bundesarbeitsministerium seien deshalb keine Änderungen bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten vorgesehen.

In der CSU sieht man dagegen Spielraum, die Mütterrente auch für vor 1992 geborene Kinder zu erhöhen: „Die Ausweitung der Mütterrente für die vor 1992 geborenen Kinder ist eine Frage der Gerechtigkeit und Anerkennung der Lebensleistung dieser Mütter“, sagte CSU-Politiker Klaus Holetschek unserer Redaktion. „Gute Sozialpolitik bedeutet für uns, dass wir diese Frauen weiter unterstützen“, erklärt der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Auch finanzielle Spielräume seien vorhanden: „Der Bundeshaushalt setzt die völlig falschen Schwerpunkte. Bestes Beispiel: Das Bürgergeld kostet Milliarden. Für die hart arbeitende Bevölkerung ist diese Ampel-Politik ein Schlag ins Gesicht, wenn die Arbeitslosigkeit weiterhin subventioniert wird“, sagt Holetschek. Die CSU setze sich für eine Bürgergeld-Reform nach der Bundestagswahl 2025 ein: „Hilfe für die Bedürftigen, Sanktionen und Kürzungen für die Verweigerer. Dann steht auch wieder Geld zur Verfügung, um gute Sozialpolitik zu machen: Dazu gehört für uns auch die Ausweitung der Mütterrente für die vor 1992 geborenen Kinder.“

Heidemarie Schmidt-Assmann: „Mütter zu unterstützen, ist kein Luxus“

Heidemarie Schmidt-Aßmann sieht dagegen keinen Grund, bis zur Bundestagswahl 2025 zu warten: „Es wäre an der Zeit, in der laufenden Legislaturperiode die sozialrechtliche Diskriminierung der vor 1992 erbrachten Erziehungszeit zu beenden“, sagt sie. „Mütter zu unterstützen – ob alt oder jung – ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Sonst haben wir keinen Fortbestand unserer Demokratie.“

Sie selbst würde sich gerne noch stärker für das Thema einsetzen, gesundheitlich sei es derzeit aber nicht machbar, sagt die 76-Jährige. Die Politik aber steht ihrer Meinung nach in der Pflicht, auch für die eigene Bevölkerung zu sorgen.