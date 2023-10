E-Sport

vor 16 Min.

Videospiele im Büro – ein Weg, um Personal zu gewinnen?

Ein Spieler des Teams Ninjas in Pyjamas spielt bei der Weltmeisterschaft im Videospiel Rocket League im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Plus Im Kampf um Fachkräfte greifen Firmen auf unkonventionelle Maßnahmen zurück. Die neueste Idee: Junges Personal mit Videospielen während der Arbeitszeit locken.

Von Felix Gnoyke

Preisgelder in Millionenhöhe, Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, weitere Millionen vor den Bildschirmen zu Hause. Zahlen, die nur Sport generieren kann. In diesem Fall: E-Sport. Darunter versteht man das organisierte und wettkampfmäßige Spielen von Videospielen. Ob es sich dabei wirklich um Sport handelt, wird seit Jahren diskutiert. Fest steht: E-Sport ist längst keine Nische mehr und generiert heute Umsätze in Milliardenhöhe. Nun drängt der wachsende Markt auch in die Unternehmenskultur. Der unkonventionelle Ansatz: zocken während der Arbeitszeit – um junges Personal zu gewinnen.

In der sogenannten Werksliga treten ab Mitte Oktober acht Unternehmen mit ihren Teams an. Bisher mit dabei sind unter anderem die DZ-Bank, die Zentralbank für alle Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland, und die Lenovo-Tochter Medion. In einem Ligasystem, ähnlich wie beim Fußball, spielen die Teams in drei Saisons pro Jahr gegeneinander – in drei unterschiedlichen Videospielen. Das wohl bekannteste ist "League of Legends", ein Action-Strategiespiel. Zudem werden das Auto-Fußballspiel Rocket League und das Hindernisparcours-Spiel Fall Guys gezockt. Organisiert wird das Ganze von der Düsseldorfer Beratungsfirma Fusion Campus.

