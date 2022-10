Warum die EZB zunehmend in der Zwickmühle steckt

Plus Die Europäische Zentralbank macht den erwarteten Zinsschritt. Doch die Inflation dürfte so schnell nicht auf die angepeilten zwei Prozent sinken.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zum dritten Mal in drei Monaten die Leitzinsen erhöht. Der Rat der EZB einigte sich auf einen Anstieg von 0,75 Prozent für alle drei Leitzinssätze. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz, den Kreditinstitute erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken, steigt auf 1,50 Prozent. Der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität, mit der sich Geschäftsbanken kurzfristig über Nacht Geld bei der EZB leihen können, liegt künftig bei 2,25 Prozent.