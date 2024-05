Innenstadt

21:40 Uhr

Handelsexperte: "Die Leute suchen Erlebnisse"

Plus Boulderhalle statt Versorgungszentrum: Marktforscher Boris Hedde erklärt, wie Warenhäuser und Einkaufszentren sich neu erfinden müssen, um überleben zu können.

Von Matthias Zimmermann

Herr Hedde, viele sagen, das Warenhaus hat keine Zukunft mehr. Galeria schließt nun zwar erneut zahlreiche Filialen, hat aber einen Investor gefunden. Kann das gut gehen?



Boris Hedde: Das Warenhaus in seiner jetzigen Form ist nicht mehr zeitgemäß. Das größte Warenhaus der Welt findet sich online, da kann man jeden Tag rund um die Uhr einkaufen. Ein Warenhaus in der alten Form, mit vielen Produkten auf großer Fläche, kann das niemals in gleicher Form anbieten. Wir müssen also dieses Format einer großen Fläche neu verstehen. Die Kundinnen und Kunden suchen nicht mehr Waren, sie suchen Erlebnisse. Das heißt, die Versorgung, auf die das Warenhaus abzielte, ist nicht mehr das Kernkriterium einer Innenstadt.

Wie können so große Flächen neu genutzt werden?



Hedde: Es geht erst einmal darum, diese großen Boxen, die wir in den Innenstädten haben, mit neuen Mehrwerten aufzuladen. Die Menschen kommen in die Innenstädte, aber die Kundenfrequenzen im Handel sind rückläufig. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher kommen verstärkt aus anderen Motiven. Sie verbinden das Einkaufen mit Kaffeetrinken oder Essengehen, mit Behördengängen, Arztbesuchen und vielem mehr. Diese anderen Motive gilt es auch in der einzelnen Immobilie anzubieten. Es geht darum, mit jedem einzelnen Besuch Mehrwert zu schaffen für die Besucherinnen und Besucher, aber auch für die Innenstadt als Ganzes und die einzelnen Händler oder Händlerinnen.

