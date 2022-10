Innovation

vor 17 Min.

Wie Quantencomputer aus München die Wirtschaft verändern könnten

Plus München wird zum Quantencomputer-Zentrum. In Garching sollen Forscher aus ganz Europa bald mit dem ersten arbeiten können. Die Technik birgt enormes Potenzial – und noch einige Herausforderungen.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

Nichts geht heute mehr ohne Computer. Ohne Server, Internet und Rechner kann keine Firma mehr arbeiten. Datenleitungen gehören zur kritischen Infrastruktur. Auch privat hat so gut wie jeder zumindest ein Smartphone, viele dazu noch ein Tablet und einen PC oder ein Laptop. Kurz: Die Informationstechnologie hat unser Leben in den vergangenen Jahrzehnten so nachhaltig verändert wie wohl keine andere Erfindung. Doch die nächste Revolution steht schon in den Startlöchern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen