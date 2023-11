Interview

Gastro-Chefin Inselkammer zur Mehrwertsteuererhöhung: "Wir sind maßlos enttäuscht"

Plus Bayerns Gastronomie-Präsidentin Angela Inselkammer erklärt, weshalb die Bundesregierung mit der Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie ihr Wort gebrochen hat und weshalb die Preise steigen werden.

Von Michael Kerler

Frau Inselkammer, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat immer davor gewarnt, dass bundesweit bis zu 12.000 Betriebe schließen könnten, wenn die Bundesregierung zum Jahreswechsel zum alten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zurückkehrt. Jetzt kommt es genauso. Was sagen Sie zu dieser Entscheidung?

Angela Inselkammer: Es ist furchtbar. Die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent ist furchtbar für uns. Ich fürchte, dass sich viele unserer Kolleginnen und Kollegen nicht mehr wertgeschätzt fühlen und sagen: "Für alles andere ist Geld da: Das Bürgergeld wird erhöht, die Ausgaben für die Bundeswehr werden verdoppelt. Aber für die kleinstrukturierte, familiengeführte Gastronomie ist nichts da, obwohl wir am Samstag, Sonntag und an den Feiertagen immer für unsere Gäste bereitstehen." Die Entscheidung ist wirklich extrem deprimierend. Man fragt sich, ob es überhaupt noch Sinn hat, in der Früh aufzustehen.

