„Sich immer wieder unsere Stärken bewusst zu machen, ist die halbe Miete“

Herr Fratzscher, die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft reißen nicht ab. VW steckt in der Krise, die Insolvenzen steigen bedenklich, der Ausblick ist trüb. Gibt es etwas, das Ihnen als Ökonom Hoffnung macht für das neue Jahr?

MARCEL FRATZSCHER: Was mir Hoffnung macht, ist, dass der Kern unserer Wirtschaft – die mittelständischen Unternehmen – immer noch intakt ist. Klar, auch da sind die Bedrohungen groß und die Rahmenbedingungen in Deutschland haben sich verschlechtert. Aber wir haben immer noch diese Unternehmen, die hochinnovativ sind, hochanpassungsfähig und sehr wettbewerbsfähig. Die haben in Märkten weltweit ihre Nische. Und all die Stärken, die uns über die letzten 75 Jahre stark gemacht haben, die sind immer noch vorhanden. Das haben wir in den vergangenen fünf Jahren nicht über Bord geworfen oder verloren.

Zuletzt konnte man den Eindruck gewinnen, Deutschland habe all seine Stärken verspielt und sei wieder der kranke Mann Europas.

FRATZSCHER: Natürlich gibt es viel zu tun. Aber ich sprach bereits vom Mittelstand, der häufig in Familienhand ist. Diese Unternehmer denken langfristig. Hinzu kommen ein starker Rechtsstaat und funktionierende Institutionen, wie Gerichte, die Polizei, das Parlament und Behörden. Da schütteln jetzt viele sicher mit dem Kopf, wenn sie das hören. Aber ein starker Rechtsstaat ist in 90 Prozent der Länder der Welt nicht vorhanden. Wir nehmen das als eine Grundvoraussetzung, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und die dritte große Stärke ist unsere soziale Marktwirtschaft. Dass wir versuchen, alle Menschen mitzunehmen, dass wir gerade die verletzlichsten Gruppen unterstützen, dass es einen eingespielten Ausgleich gibt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Ich glaube, sich immer wieder diese Stärken bewusst zu machen, ist die halbe Miete.

Trotz dieser Stärken läuft es seit einigen Jahren nicht mehr rund. Das klassische deutsche Wachstumsmodell einer auf Export ausgelegten Industrie hat einen herben Schlag bekommen. Woher soll neues Wachstum kommen?

FRATZSCHER: Ich bin überzeugt, dass unser Wirtschaftsmodell, diese Offenheit, mehr denn je das Richtige ist. Viele hegen ja Zweifel und fordern, wir müssten jetzt aus strategischer Sicht wieder Produktion zurückbringen nach Deutschland und nach Europa. Strategische Souveränität ist das Schlagwort, das dafür genutzt werden soll, um letztlich mehr Protektionismus zu schaffen und weniger Wettbewerb. Aber deutsche Firmen müssen weiter in den schnell wachsenden Märkten dabei sein, in Asien, Amerika und Lateinamerika. Viele Teile der Welt wachsen nun mal stärker als wir in Deutschland das tun werden. Wir wollen viel exportieren.

Die deutsche Industrie hat genau das gemacht und muss trotzdem herbe Einbußen verkraften, weil zum Beispiel China nicht mehr so stürmisch zulegt. Es wird immer lauter von De-Industrialisierung gesprochen…

FRATZSCHER: Die Industrie ist das Rückgrat der Wirtschaft. Viel Innovationsfähigkeit ist dort angesiedelt, viele der guten Arbeitsplätze sind dort zu finden. Deshalb ist Deindustrialisierung per se etwas Ungutes. Aber zur Ehrlichkeit gehört, dass viele Industrieunternehmen in den letzten zehn, 15 Jahren wichtige Entwicklungen verschlafen haben. Unser Land liegt zum Beispiel bei der Digitalisierung zurück. Ich greife jetzt mal die Autoindustrie heraus. Ohne ein gewisses Schrumpfen werden diese Unternehmen nicht wieder auf einen grünen Zweig kommen. Das klingt hart und das ist es für die Mitarbeiter zweifellos, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Mein Argument ist dennoch: Es ist besser, jetzt Konsequenzen zu ziehen, also notfalls eben auch Beschäftigung abzubauen und Werke zu schließen, als bei VW noch fünf Jahre zu warten. Dann sind nicht mehr 10 Prozent der Beschäftigten gefährdet, sondern vielleicht 30 oder 50 Prozent. Es wäre richtig gewesen, dass VW vor zehn Jahren den Umstieg auf bezahlbare E-Autos gemacht oder vor fünf Jahren Kosteneinsparungen vorgenommen hätte. Dann hätte man den Schaden deutlich kleiner halten können.

Angesichts der vielen freien Stellen bei den Unternehmen stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Entlassenen neue Jobs finden. Das Problem daran ist, dass die Arbeitsplätze in der Autobranche zu den am besten bezahlten im Land gehören.

FRATZSCHER: Für die Menschen, die betroffen sind, ist es hart, sehr hart. Das ist keine Frage. Aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht haben wir dennoch einige positive Aspekte. Wir haben heute Rekordbeschäftigung, wir haben einen Fachkräftemangel und 1,7 Millionen offene Stellen. Das ist der entscheidende Unterschied zur Situation von vor 20 Jahren, als es hieß, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Wir hatten 2005 über fünf Millionen Arbeitslose, mehr als doppelt so viele wie jetzt. Die Leute, die bei den Automobilherstellern entlassen werden, werden anderswo dringend benötigt. Jetzt kommt die Frage, wo sie denn wieder so gute Jobs finden.

Und?

FRATZSCHER: Die Antwort darauf lautet: Es ist möglich, aber niemand weiß das heute so genau, wo das sein wird. Es könnte beispielsweise beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sein oder bei digitalen Unternehmen der KI-Wirtschaft. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland auch in der Vergangenheit ganze Industriezweige verloren hat, etwa die Textilindustrie in den 70er Jahren oder die Heimelektronik in den 90er Jahren. Viele erinnern sich noch an AEG und Telefunken. Für den Einzelnen ist es hart, aber es ist damals immer wieder gelungen, die wegfallenden Arbeitsplätze sogar mit besseren Arbeitsplätzen zu ersetzen. Wir sind nicht in der Planwirtschaft, wir sind in der Marktwirtschaft und das, was der Staat tun kann und tun muss, ist, möglichst gute Rahmenbedingungen zu setzen, damit Unternehmen investieren. Wir haben das in den vergangenen 75 Jahren richtig gut hinbekommen. Wieso soll es jetzt denn nicht funktionieren?

Die siechende Wirtschaft ist das Top-Thema im angelaufenen Wahlkampf. Sind in den Wahlprogrammen die richtigen Konzepte dabei, um auf den Wachstumspfad zurückzukehren?

FRATZSCHER: Wenig. Was mich schockiert, ist, dass die Parteien die Wähler und die Wählerinnen hinters Licht führen wollen.

Ist das so?

FRATZSCHER: Ja, leider. Die Parteien trauen den Wählerinnen und Wählern nicht die Wahrheit zu. Und sie überbieten sich mit Wahlversprechen.

Ist das nicht immer so?

FRATZSCHER: Das schon, aber was mir auffällt, ist, dass es noch nie so extrem war wie jetzt. Wenn ich mir die FDP angucke – 138 Milliarden Euro Steuererleichterungen zum größten Teil für die Topverdiener. Die CDU ruft 99 Milliarden auf, ebenfalls größtenteils für die Topverdiener. SPD und Grüne stellen Entlastung von 30 Milliarden und 48 Milliarden in das Schaufenster. Das ist auch kein Pappenstiel. Das ist das, was ich mit hinters Licht führen meine.

Was ist schlecht an Steuersenkungen?

FRATZSCHER: Ich will nicht sagen, dass Steuersenkungen falsch sind. Steuersenkungen sind gut, weil sie eben sehr schnell wirken können. Aber wenn es sich nur darauf fokussiert, dann wird es nicht reichen. Die wirtschaftliche Misere, die wir in Deutschland haben, liegt ja nicht daran, dass die Unternehmenssteuern oder die Einkommenssteuern zu hoch sind. Das muss man auch anmerken. Wir haben heute geringere Unternehmens- und Einkommenssteuern als vor 25 Jahren. Auch in der Vergangenheit war die Bundesrepublik nie ein Niedrigsteuerland, trotzdem legte die Wirtschaft ordentlich zu. Das richtig dicke Brett ist das Thema Regulierung und Bürokratie. Ein dickes Brett, weil das schwierig ist. Kommunen, Länder, Bund und Europa – alle vier Ebenen haben Zuständigkeiten. Dennoch muss man da ran.

Sind die vorgeschlagenen Entlastungen solide gegenfinanziert?

FRATZSCHER: Wenn man den Leuten sagt, „macht Euch keine Sorgen, Steuererhöhungen gibt es nicht. Hier sind riesige Steuererleichterungen für die Spitzenverdiener und Unternehmen. Und übrigens wollen wir auch mehr Geld für Bildung und Infrastruktur ausgeben und dabei die Schuldenbremse einhalten“, dann ist das nicht ehrlich. Das geht einfach nicht auf. Und dann muss man sich angucken, wo soll denn das Geld herkommen? Und letztlich ist meine Befürchtung, dass die Daseinsfürsorge schlechter wird. Es werden wieder die öffentlichen Investitionen und die Daseinsfürsorge daran glauben müssen.

Grüne und SPD wollen die Schuldenbremse immerhin reformieren.

FRATZSCHER: Das könnte einige Milliarden freisetzen, reicht aber niemals aus, um den Bedarf zu decken. Wir brauchen in den nächsten Jahren jedes Jahr zusätzliche Investitionen von 40 Milliarden Euro in Straßen, Schienen, Brücken und Schulen. Das habe nicht ich ausgerechnet, sondern der Bundesverband der Deutschen Industrie. Der stand jahrelang hinter der Schuldenbremse, fordert aber die Finanzierung dieser Investitionen über Kredite. In der Summe noch nicht erhalten sind die 30 Milliarden, die jedes Jahr für die Bundeswehr zusätzlich benötigt werden. Diese großen Beträge können nicht aus den laufenden Ausgaben herausgespart werden.

Dennoch genießt die Schuldenregel eine hohe Unterstützung bei den Bürgern…

FRATZSCHER: Wer steht schon gern in eines anderen Schuld? Das ist tief verankert bei uns Deutschen, aber den Schulden stehen zwei Dinge gegenüber. Einmal die dafür ausgegebenen Staatsanleihen, die irgendjemand besitzt, zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft, die meine private Altersvorsorge ausbezahlt. Und andererseits sanierte Straßen, gute Schulen und schnelles Internet. Ohne diese Voraussetzung wird Deutschland nicht dauerhaft zu mehr Wirtschaftswachstum zurückkehren.

Zur Person Marcel Fratzscher, 53, ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2001 bis 2012 war Fratzscher für die Europäische Zentralbank tätig.