Wagenknecht-Unterstützer Suikat: „Wir sollten über Grenzen des Reichtums sprechen“

Plus Der Karlsruher IT-Unternehmer Ralph Suikat arbeitet beim Bündnis Sarah Wagenknecht mit. Im Interview erklärt der Selfmade-Millionär, warum er für soziale Gerechtigkeit kämpft.

Herr Suikat, dem Bundeshaushalt fehlen mindestens 60 Milliarden Euro. Wenn jeder der rund 500.000 in Deutschland lebenden Millionäre dem Staat 100.000 Euro spenden würde, hätten wir schon 50 Milliarden davon beisammen. Gute Idee?



Ralph Suikat: Das geht in die richtige Richtung, aber lassen Sie es uns noch einfacher machen. Wir schauen mal nur auf die 500 reichsten Deutschen. Diese haben ein Vermögen von 1,1 Billionen Euro. Das ist eine unvorstellbar große Zahl mit 13 Stellen. Wenn diese 500 Personen nur fünf Prozent ihres Vermögens spenden, haben wir schon 55 Milliarden beisammen. Unter diesen 500 Menschen sind 226 Milliardäre, übrigens so viele wie noch niemals zuvor. Und das, obwohl in Deutschland immer mehr Menschen um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Nachdem ein Milliardär seine fünf Prozent abgegeben hat, besitzt er noch immer unfassbare 950 Millionen Euro. Mindestens. Ein Mindestlohnempfänger müsste für diesen Betrag knapp 44.000 Jahre arbeiten. Das ist schon absurd.

Sind Steuererhöhungen – wie sie die FDP ja kategorisch ausschließt – nicht das einfachste Mittel, an Geld zu kommen?



Suikat: Absolut, aber nur an den richtigen Stellen. Wir haben eine komplett marode Infrastruktur, die in den letzten Jahren kaputtgespart wurde. Wir sehen das an der Bahn, bei der Sanierung von Autobahnen, beim Ausbau der Digitalisierung. An ganz vielen Stellen wird klar, dass wir Investitionsbedarf haben. Und dieses Geld muss – bei allem Sparpotential – irgendwo herkommen. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass die, die überproportional von einer solchen Infrastruktur profitieren und über enormen Reichtum verfügen, ihren Beitrag leisten. Ich habe auch an anderer Stelle schon deutlich gemacht, dass es da jetzt nicht um kleine Vermögen geht. Sondern um sehr hohe Vermögen ab einem zweistelligen Millionenbetrag, davon dürften etwa 100.000 Menschen in Deutschland betroffen sein. Ist es gerecht, dass ich für einen Kapitalertrag, den ich ohne eigenes Zutun erziele, nur 25 Prozent Abgeltungsteuer zahlen muss – aber jemand für seiner Hände Arbeit 40 Prozent?

