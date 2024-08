Es gibt wieder mehr fürs Gehalt: Reallöhne steigen

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges schossen insbesondere die Energiepreise in die Höhe, die Inflation stieg stark an. Die Löhne der Beschäftigten hielten da lange nicht mit. Wer in den Supermarkt ging, merkte dies sehr schnell: Plötzlich konnte man für 50 Euro deutlich weniger kaufen. Doch langsam ändert sich die Entwicklung. Die Kaufkraft steigt wieder, die Reallöhne der Beschäftigten legten im zweiten Quartal zu.

Der Grund ist, dass im Schnitt aller Berufsgruppen die Löhne 5,4 Prozent über denen des Vorjahresquartals lagen. Zeitgleich legten die Verbraucherpreise nur um 2,3 Prozent zu, berichtet das Statistische Bundesamt. Der Unterschied ist der Zugewinn an Kaufkraft, die Reallöhne lagen damit im zweiten Quartal 3,1 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Es war der fünfte Anstieg in Folge.

Energiepreise geben nach, Sprit billiger

Der Preisanstieg hat zuletzt deutlich nachgelassen. „Vor allem Energie ist für die Verbraucher deutlich günstiger als noch vor einem Jahr“, sagt Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef am Ifo-Institut in München. Die Kraftstoffpreise erreichten in den letzten Tagen neue Jahrestiefststände, berichtet der ADAC. Die Inflation sank im August auf 1,9 Prozent. „Insgesamt dürfte die Inflationsrate in den kommenden Monaten unter der Zwei-Prozent-Marke bleiben, die die Europäische Zentralbank anstrebt“, macht Wollmershäuser Hoffnung.

Deutliche Einkommenssteigerungen verzeichneten dem Statistischen Bundesamt zufolge die Beschäftigten in der Energieversorgung (+ 7,6 Prozent), im Bereich Verkehr und Lager (+6,8 Prozent) und im Gesundheits- und Sozialwesen (+6,7 Prozent). Zur positiven Entwicklung trägt auch die Inflationsausgleichsprämie bei, die Arbeitgeber noch bis Ende 2024 an ihre Beschäftigten zahlen können und die maximal 3000 Euro beträgt.

Kehrt die Konsumlaune zurück?

Die Frage ist nun, ob mit der steigenden Kaufkraft auch die Konsumlaune zurückkehrt. Bisher halten die Menschen ihr Geld eher zusammen.