Plus Der Weltklimarat warnt im aktuellen Bericht noch deutlicher als bisher vor der Klimakatastrophe. Mitautor Matthias Garschagen erklärt, warum er das für notwendig erachtet.

Herr Garschagen, können wir die Klimakrise noch aufhalten oder ist unsere Zeit, das Ruder rumzureißen, abgelaufen?



Matthias Garschagen: Beides ist richtig. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir einige Entwicklungen ausgelöst haben, die wir nicht mehr aufhalten können. Aber damit die Krise sich nicht auswächst zur ganz großen Krise, ist es fundamental wichtig auch zu betonen, dass wir es noch selbst in der Hand haben, den Temperaturanstieg zu begrenzen und uns an die Folgen anzupassen. Wenn wir es nicht schaffen, den Klimaschutz voranzutreiben, wird es schwierig, mit diesen Risiken umzugehen.