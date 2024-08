Varta und Sonnen: Was erklärt den Einbruch bei Batteriespeichern?

Für das Unternehmen Sonnen in Wildpoldsried im Allgäu ist es viele Jahre nur aufwärts gegangen. Sonnen stellt Stromspeicher für Haushalte her, die eine Photovoltaikanlage besitzen und überschüssige Energie für den Abend und die Nacht zwischenspeichern wollen. Das Werk wurde erweitert, neue Gebäude wurden gebaut. Hier hinein platzt Ende Juli die Meldung, dass Sonnen Kurzarbeit für einen Teil der Beschäftigten angemeldet hat. In unserer Region steht auch der Batteriehersteller Varta unter Druck: Varta steckt zwar gleich aufgrund eines ganzen Bündels an Problemen in einer Krise. Als einen der Gründe, warum sich die Lage zuletzt verschärft hat, gibt aber auch das Unternehmen aus Ellwangen an, dass der Markt an Heimspeichern schwächelt - ein Produkt, in das Varta große Hoffnungen gesetzt hat. Wie lässt sich dieser Einbruch erklären?

