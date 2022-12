Jugendlichen oder Senior anfahren? Wie Matthias Uhl autonom fahrende Autos besser machen will

Plus Wird Künstliche Intelligenz im Verkehr eingesetzt, sind schwierige Fragen zu beantworten. Matthias Uhl kennt sich damit aus und plädiert für eine "Ethik des Risikos".

Kurze Frage mal vorweg: Ein autonom fahrendes Auto steuert unvermeidlich in einen Unfall. Er wird auf jeden Fall passieren, keine Chance, dass es nicht knallt. Weicht der Wagen nach links aus, wird ein Jugendlicher schwer verletzt. Weicht er nach rechts aus, trifft es einen älteren Herrn auf dem Fahrrad. Was tun?