Großküchenausstatter Rational setzt zum großen Sprung nach China an

Der börsennotierte Großküchenausstatter Rational aus Landsberg plant erstmals eine eigene Fertigung in China.

Plus Der Großküchenausstatter macht eine Milliarde Euro Umsatz. Ein neues Einstiegsmodell soll erstmals in Fernost produziert werden und einen Riesenmarkt erschließen.

Von Matthias Zimmermann

Verlässlich hohe Wachstumszahlen ist man beim Landsberger Großküchenausstatter Rational aus Landsberg gewohnt. Dennoch setzt das Überschreiten der Marke von einer Milliarde Euro Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutliches Ausrufezeichen hinter eine ohnehin glänzende Bilanz. Bei der Vorstellung der Rekordzahlen für das Jahr 2022 am Dienstag in München konnte Rational-Chef Peter Stadelmann aber noch Appetit auf mehr wecken. "Wir haben bereits 2021 entschieden, unseren Standort in China zu erweitern. Nachdem die Pläne wegen der strengen Zero-Covid-Auflagen vor Ort lange Zeit pausieren mussten, wollen wir dieses Jahr zügig vorankommen", erklärte Stadelmann.

Rational arbeitet dafür an einem Combi-Dämpfer, der genau auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten ist. Ziel sind die nach europäischen Verhältnissen immer noch riesigen mittleren und kleineren Millionenstädte Chinas. "Rund 70 Prozent der Bevölkerung Chinas lebt in diesen Städten. Das entspricht ungefähr 980 Millionen Menschen", rechnete der Rational-Chef vor. Diese vielen Menschen haben nach Einschätzung des Unternehmens zunehmenden Appetit auf Außerhaus-Verpflegung. Rational möchte helfen, diesen Hunger zu stillen – und dabei selbst einen ordentlichen Happen vom Geschäft mit der wachsenden chinesischen Mittelschicht abbekommen.

