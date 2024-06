Landsberg

vor 32 Min.

In Landsberg wird an autonomem Fahren und elektrischen Flugzeugen geforscht

Plus In Landsberg werden in einem neuen Technologiezentrum Mobilitätslösungen der Zukunft erforscht. Ministerpräsident Markus Söder will Wissen und Wirtschaft zusammenbringen.

Von Dominik Stenzel

Seit vergangenem Jahr befindet sich in Landsberg eine Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg. Technologietransferzentrum nennt sich die Einrichtung, von der insbesondere die regionale Wirtschaft profitieren soll: Ziel ist es, Forschungsergebnisse aus den Bereichen Datenwissenschaften und autonome Systeme in die örtlichen Unternehmen zu bringen. In einer Forschungshalle im Osten der Stadt wurde nun ein Experimentierfeld in Betrieb genommen. Zu diesem Anlass kam auch Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) vorbei und äußerte sich zu Bayerns Hightech-Agenda.

Im Rahmen der Veranstaltung stellten Forschende der Technischen Hochschule Augsburg (THA) gemeinsam mit Kooperationspartnern Projekte vor, mit denen der Verkehr im ländlichen Raum revolutioniert werden soll. So nahmen Söder und der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) Platz im autonom fahrenden Ultraleicht-Fahrzeug "NeMo.Cab". Die Zukunftsvision: Irgendwann einmal könnten die Fahrzeuge einzelne Personen einsammeln und sich auf längeren Strecken zu einem Konvoi vereinen. Außerdem informierten sich der Ministerpräsident und Blume über elektrische Ultraleichtflugzeuge, die in der Halle entwickelt werden, oder über Transportdrohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen