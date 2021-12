Warum die Chip-Fabrik in Penzing umstritten ist

Plus Chips sind global gefragt. Nach wie vor ist offen, ob Intel sich für den Standort bei Landsberg entscheidet. Die Staatsregierung wirbt dafür, aber Umweltschützer haben Zweifel.

Ob Auto, Laptop oder Kühlschrank: überall sind inzwischen Chips verbaut, wie sie unter anderem der Konzern Intel herstellt. Das Unternehmen sucht, wie berichtet, nach einem Standort in Europa. Infrage kommt auch der ehemalige Fliegerhorst Penzing. Die mögliche Ansiedlung wird im Landkreis Landsberg nach wie vor kontrovers diskutiert. Jetzt hat der Bund Naturschutz Bayern (BN) zur Sache Stellung bezogen. Die Umweltschützer zweifeln daran, ob die Pläne Intels überhaupt umsetzbar sind, wenn sich Bundes- und Staatsregierung an die Gesetze halten.