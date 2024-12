Was Landwirte am Mercosur-Abkommen kritisieren

Kommende Woche beginnt ein neuer Zyklus. 40 Bullenkälber, sechs bis acht Wochen alt, erwartet Familie Drexler dann in Steindorf im Landkreis Aichach-Friedberg. In etwa eineinhalb Jahren werden die Tiere den Hof mit 750 bis 800 Kilogramm Lebendgewicht wieder verlassen, für ihre letzte Reise zum Schlachthof. August Drexler, 59, und sein Sohn Tobias, 25, führen den Bullenmastbetrieb mit Platz für insgesamt rund 400 Tiere. Dazu kommen 125 Hektar Ackerflächen und Grünland sowie 17 Hektar Wald.

Damit ist der Hof noch kein Großbetrieb, aber ein stattliches Unternehmen, das zwei Familien ernährt. Ein Rundgang durch die Ställe mit August und Tobias Drexler ist wie ein Blick in die Zukunft. Doch der blicken die beiden auch mit Sorge entgegen. Schuld daran ist das von der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur verhandelte Freihandelsabkommen. Eigentlich ist es längst fertig und sollte an diesem Wochenende in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo auf den Weg gebracht werden. Doch nun wackelt der Deal wieder, nicht zuletzt, weil die Bauern in mehreren europäischen Ländern dagegen mobilisieren.

Die Fleischproduktion kann sehr regional funktionieren

An der ersten Station des Rundgangs kann man das Kommende nur erahnen. Der Geruch von Desinfektionsmitteln liegt in der Luft des leeren Kälberstalls. Gründlich gereinigt steht er zwei Wochen leer, bevor die nächsten Bewohner kommen. Krankheitserreger sollen erst gar keine Chance haben, sich einzunisten. Deswegen wird er auch schon beheizt. „In warmem und trockenem Klima können Keime schlechter überleben“, erklärt August Drexler.

Sichtbarer wird die Zukunft im Kälberstall daneben. „Fresser“ heißen die Tiere, wenn sie keine Milch mehr bekommen. Neugierig drängeln sich die braun-weißen Nachwuchs-Bullen an die Metallgatter zum Gang hin. Dort, vor den Füßen von August Drexler, liegt das selbst gemischte Kraftfutter für die Tiere. Darin sind unter anderem Grassilage, Rapsschrot, Soja, Mais und Biertreber. Das meiste davon produzieren die Drexlers selbst. Auch die Gülle können sie auf ihren Flächen ausbringen, sodass die Wertstoffkreise geschlossen sind und der Großteil der Fleischproduktion regional ist.

Ziemlich genau das Gegenteil davon ist, was die EU mit dem Abschluss des Mercosur-Abkommens anstrebt: Weitestgehend zollfreier Handel zwischen zwei Wirtschaftsblöcken mit zusammen gut 720 Millionen Konsumenten. Was vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft, gerade der Industrie, Vorteile bringen mag, macht August und Tobias Drexler Sorgen. „Wir produzieren nicht zu den gleichen Wettbewerbsbedingungen“, sagt August Drexler. Strenge Auflagen und Dokumentationspflichten sowie hohe Kosten machten Landwirten in Deutschland das Leben schwer. Bei der Produktion des gerühmten Rindfleischs aus Argentinien seien etwa Antibiotika als Wachstumsförderer zugelassen. In Deutschland gelte eine Wartezeit von 90 Tagen, bevor ein Tier nach einer Medikamentengabe vermarktet werden könne.

Bayerns Bauernpräsident Felßner übt deutliche Kritik

Das kritisiert auch Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner: „Die bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen stellen in keinster Weise gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der landwirtschaftlichen Erzeugung in der EU und in den Mercosur-Staaten sicher. Die Prozessqualität klafft himmelweit auseinander – insbesondere bei Umwelt-, Klima- und Tierschutz“, sagte er unserer Redaktion. Auch ein von der EU-Kommission vorgeschlagener Entschädigungsfonds für die Landwirtschaft stelle keine tragfähige Lösung dar.

„Es ist vielmehr der höchst durchsichtige Versuch einer Art Beruhigungspille für die EU-Landwirtschaft, die der Bauernverband ablehnt. Stattdessen muss Schluss sein mit der Doppelmoral in der EU! Wer den Landwirten in der EU so viel abverlangt, muss die gleichen Anforderungen auch an Importe stellen“, forderte Felßner.

Bauern in Frankreich protestieren gegen Mercosur-Abkommen

In Steindorf stehen Vater und Sohn Drexler nun an der letzten Station des Rundgangs. 80 Bullen stehen in dem hellen Stall. Aufmerksam verfolgen die Tiere die Besucher. Ihre Zukunft ist von dieser Station an endlich. August Drexler geht davon aus, dass vor allem die Edelteile vom Rind aus Südamerika verstärkt auf den Markt drängen würden. Doch wenn diese Teile unter Preisdruck geraten, drohe die ganze Kalkulation ins Rutschen zu geraten. Denn ein Rind gibt ja nicht nur Filet, und die teureren Stücke finanzieren die weniger begehrten Stücke des Tiers mit.

Vor allem in Frankreich protestieren die Bauern derzeit wieder lautstark gegen das Abkommen. Dass es verglichen dazu in Deutschland noch relativ ruhig ist, erklärt August Drexler mit der politischen Hängepartie in Berlin. Da von der amtierenden Regierung nichts mehr zu erwarten sei, gebe es de facto auch keinen Adressaten, an den der Protest gerichtet werden könne.