Automobilkaufleute sind nicht nur für Autos da

Telefonieren und organisieren. Das macht einen Großteil der Arbeit von Anna Guggenmos aus, die eine Ausbildung zur Automobilkauffrau im Autohaus Singer in Marktoberdorf absolviert.

Plus Anna Guggenmos macht eine Ausbildung zur Automobilkauffrau. Sie verkauft keine Autos, aber organisiert vieles drum herum. Ein Beruf, der vielseitiger ist, als er zunächst scheint.

Von Viktoria Gerg

Den ganzen Tag Autos verkaufen? Nein, das ist nur ein Klischee, sagt Anna Guggenmos. Die junge Frau mit den langen braunen Haaren absolviert gerade ihr drittes Lehrjahr zur Automobilkauffrau im Autohaus Singer in Marktoberdorf. Ihr Arbeitsalltag sieht ganz anders aus: Termine für die Kunden in der Werkstatt vereinbaren, Rechnungen schreiben, Mietfahrzeuge herausgeben und wieder annehmen sowie Aufträge zum Beispiel für den Kundendienst vorbereiten. "Es ist ein Beruf, in dem man gut organisiert sein muss und ganz viel mit Menschen zu tun hat", erklärt die 19-Jährige.

