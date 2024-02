Schweres Gerät trifft Hightech: Landmaschinenmechatroniker sind gefragt

Plus Der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers wird immer komplexer. Zu Besuch bei einem Auszubildenden der Firma Ayrle in Dillingen.

Manchmal können auch Kleinigkeiten für große Probleme sorgen. Felix Bobinger steht zwischen einem roten Traktor und dem angehängten Güllefass. Er zeigt auf eine Stelle am Traktor. Dort sei es gewesen, sagt der 17-Jährige. Dort hätten sie unter der Verkleidung das kaputte Relais entdeckt.

Ein Landwirt hatte das Gespann in die Werkstatt gebracht, weil er seinen Güllewagen nicht mehr richtig ansteuern konnte. Auf der Suche nach der Ursache führten die Mechatroniker aufwendige Messungen durch. Irgendwann wurden sie tatsächlich fündig: An einer Stelle hinter dem Führerhaus war ein Relais geschmolzen.