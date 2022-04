Lehrstellenoffensive

06:21 Uhr

Vom Schlitzen, Spleißen und Elektriker-Sein

Plus Jan Johannes Kaiser schließt Laptops lieber an statt vor ihnen zu sitzen. Deshalb macht er gerade eine Ausbildung zum Elektroniker – und braucht dafür ziemlich viele Fähigkeiten.

Von Christina Brummer

Es sieht aufgeräumt aus im Klassenzimmer des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach. Auf den Tischen liegen Laptops, nur noch ein paar heraushängende Kabel lassen erahnen, dass hier noch zwei Handwerker zu Gange sind. Die Schule wird derzeit modernisiert. Eine Baustelle vom ersten Spatenstich bis zur letzten Glühbirne wachsen zu sehen, das ist es, was Jan Johannes Kaiser an seinem künftigen Beruf reizt. Er macht seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei Elektro Mörz in Günzburg. Der 18-Jährige ist im dritten Lehrjahr, ist also schon fast fertig mit seiner Ausbildung.

