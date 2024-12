Flugtaxi-Unternehmen Lilium steht nun offenbar final vor dem Aus

Der Flugtaxi-Hersteller Lilium steht wohl kurz davor, mit seinem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung zu scheitern. Das berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lilium bestätigten dem Sender demnach das Aus der Firma. Zum Wochenende habe das Unternehmen seinen Betrieb am Flugplatz Oberpfaffenhofen eingestellt. Allen der rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei demnach gekündigt worden.

Flugtaxi-Hersteller Lilium scheitert wohl mit Insolvenz

Eine offizielle Bestätigung der Firma steht noch aus. Dem BR zufolge schrieb Patrick Nathen, einer der Gründer des Unternehmens, auf seinem Profil des Karriere-Netzwerks LinkedIn, dass der Betrieb eingestellt worden sei. „Nach zehn Jahren und zehn Monaten ist es traurige Wahrheit, dass Lilium seine Tätigkeit beendet hat,“ titelte Nathen seinen Post. Es sei herzzerbrechend und das Timing fühle sich schmerzhaft ironisch an, schrieb der Ingenieur weiter.

Dem BR zufolge liefen derzeit noch Verhandlungen mit einem Investor. Die Frist für die Insolvenz in Eigenregie laufe allerdings am Montag ab. Dass der letzte interessierte Investor noch heute zusage und die Verhandlungen zum Abschluss gebracht würden, gelte aber als äußerst unwahrscheinlich.

Lilium stellte Prototyp der Flugtaxis bis zuletzt nicht öffentlich vor

Lilium wurde 2015 gegründet und ist seit 2021 an der Börse in den USA notiert. Internationale Investoren hatten das Ziel der Firma, die Luftfahrtbranche mit elektrischen und senkrecht startenden Kleinflugzeugen zu revolutionieren, mit insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar unterstützt. Immer wieder stieß Lilium aber auf Schwierigkeiten und fuhr über die Jahre hinweg durchgehend hohe Verluste ein. Zwischenzeitlich wurde debattiert, den Hersteller mit staatlichen Mitteln zu retten. Zuletzt Anfang 2025 wollte Lilium den Prototyp seiner Flugtaxis in einem Erstflug öffentlich vorstellen. Einen solchen Realitätscheck blieb die Firma ihren Investoren aber bis zuletzt schuldig.