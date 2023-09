Nahverkehr

vor 47 Min.

So soll Bus- und Bahnfahren im Jahr 2030 aussehen

Plus Sauber, sicher und von Tür-zu-Tür ist die Vision der Deutschen Bahn für den Nahverkehr. Sie soll in wenigen Jahren Realität sein, doch die Wirklichkeit heute ist trübe.

Von Christian Grimm Artikel anhören Shape

In sieben Jahren geht die Fahrt zur Arbeit so: Ein selbstfahrender, futuristischer Kleinbus holt einen von zu Hause ab und bringt den Pendler oder die Pendlerin zum nächsten Bahnhof. Gerufen wird er per App auf dem Handy. Im Arbeitsabteil des Regionalzugs kann man ungestört arbeiten, denn dort wartet ein per Smartphone reservierter Platz. Die Internetverbindung ist stabil.

Am Zielbahnhof angelangt, stehen dort E-Bikes bereit, die ebenfalls mit derselben App gebucht werden können. Radelnd wird die verbliebene Strecke zum Büro oder zur Fabrik zurückgelegt. Geht etwas schief, weil zum Beispiel der Zug Verspätung hat, liefert die App sofort eine alternative Verbindung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen