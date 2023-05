Onlinehandel

11:42 Uhr

Ist der Boom der Lieferdienste schon wieder vorbei?

Plus Liefern lassen war während der Pandemie das neue Einkaufen. Die Inflation sorgt nun für tiefe Bremsspuren in der jungen Branche. Doch neue Anbieter warten schon.

Von Matthias Zimmermann

Die Goldgräberstimmung ist verflogen. Nachdem Lieferdienste in der Corona-Pandemie einen Boom erlebt haben, durchleidet die Branche derzeit eine Konsolidierungsphase. Zuletzt erwischt hat es mit Boxbote ein Unternehmen aus der Region. Das 2015 in Augsburg gegründete Start-up musste Insolvenz anmelden. Seit die Inflation in die Höhe geschossen ist, achten viele Menschen wieder stärker auf den Preis und sparen beim Liefernlassen.

Extrem umkämpft ist der Markt vor allem bei Lebensmitteln. Quick Commerce nennen Handelsexperten diesen Bereich, an dem sich bereits viele Neugründungen die Zähne ausgebissen haben. Im Dezember musste der mit extremen Wachstumsplänen gestartete Dienst Gorillas die Segel streichen. Das türkische Unternehmen Getir übernahm den Konkurrenten und bezahlte nach Schätzungen von Branchenkennern rund eine Milliarde Euro dafür. Flink, ein weiterer Wettbewerber, hat laut Branchenkennern ebenfalls tausende Stellen gestrichen und ist intensiv auf der Suche nach neuen Geldgebern.

