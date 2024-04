Hausbau

PV-Anlage, Wallbox, Smart-Home: Das gilt es beim Hausbau zu beachten

Plus Die Elektronik am Haus ist nicht jedermanns Sache. Dennoch ist es ratsam, die Ausstattung des Eigenheims früh zu planen. So können Häuslebauer Kosten sparen.

Von Bill Titze

Ob Stromspeicher oder eine digitale Heizungssteuerung – Möglichkeiten, das Eigenheim effizienter zu gestalten, gibt es viele. Bei einem Neubau ist so einiges zu bedenken, um auch wirtschaftlich das Bestmögliche herauszuholen. Grundsätzlich gilt: Vorausschauend zu planen, ist nicht verkehrt. Gerade hinsichtlich der Elektrik zahlt sich das mitunter aus – auch wenn es am Anfang womöglich etwas teurer wird.

Wie viel teurer ist die Kabelinstallation bei Smart-Home?

