2024 wurden so viele Windenergieanlagen an Land genehmigt wie noch nie

Wenn es allein nach dem geht, was an Land genehmigt wird, ist Deutschland beim Ausbau der Windenergie auf einem guten Weg: 2405 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14.056 Megawatt waren es 2024. Das ist, wie der Bundesverband WindEnergie (BWE) und der Verband für Energieanlagenbau (VDMA Power Systems) am Mittwoch bekannt gaben, „mit großem Abstand das bislang höchste Genehmigungsvolumen in der bundesdeutschen Historie“. Mit 25,9 Prozent bleibt die Windenergie an Land den weiteren Angaben zufolge damit der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der nationalen Stromerzeugung insgesamt stieg auf 59 Prozent.

VDMA-Geschäftsführer Dennis Rendschmidt sieht diesen Rekordwert als Beleg für neuen Schwung in der Branche: „Dies ist ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Die neue Bundesregierung muss es schaffen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Der Windenergieausbau muss ungebremst weitergehen, denn er sichert unsere Energieversorgung, reduziert die Kosten für Strom und schafft Arbeitsplätze.“ BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek sagt: „Die Rekorde bei Zuschlägen und Neugenehmigungen verdeutlichen die starke Wirksamkeit der Reformen der vergangenen Jahre.“ Entsprechend müssten die Netze darauf schnellstmöglich vorbereitet werden. „Hier ist noch viel Luft nach oben.“ Die bereits vorhandenen Kapazitäten müssten effizienter und vor allem auch intelligenter genutzt werden können. Sie fordert daher „eine Netzausbauoffensive sowie die Ertüchtigung der gesamten Infrastruktur, um Zubau und Anschluss dieser Rekordvolumina auch zu ermöglichen”,

Genehmigt heißt nicht bereits in Betrieb genommen

Genehmigt hießt indes nicht: Bereits in Betrieb genommen. Das wurden im vergangenen Jahr 635 Neuanlagen mit einer Leistung von 3251 Megawatt. Gegenüber 2023 waren das neun Prozent weniger. Das erklären die Verbände zum einen mit geringeren Ausschreibungs- und Zuschlagsvolumina vor zwei Jahren. So viel Zeit vergeht in etwa zwischen dem Zuschlag in einer Ausschreibungsrunde und dem Netzanschluss einer Windanlage. Außerdem dauerten den Angaben zufolge Projektrealisierung einfach länger. Etwa, weil es schlicht noch keine Netzanschlüsse vor Ort gibt oder gab. Und weil es in Deutschland stellenweise schwierig bleibt, mit Groß- und Schwerlasttransporten dort hinzukommen, wo die langen Rotorblätter dann montiert werden müssen. Zudem gab es eine Sperrung der A27 bei Cuxhaven. Ein echtes Nadelöhr, denn laut Verbandsangaben mussten dort etwa 80 Prozent aller Rotorblätter vorbei, die zuvor im Hafen angekommen waren.

Bayern bleibt im Ausbau der Windkraft - obwohl sich inzwischen viel mehr tut - insgesamt hintendran: Laut VDMA waren in Deutschland Ende 2024 nach Datenlage im Marktstammdatenregister 28.766 Windenergieanlagen mit 63,5 Gigawatt Leistung in Betrieb. Im Verhältnis der installierten Windenergieleistung zur Landesfläche, der sogenannten Installationsdichte, zeigt sich entsprechend, dass das weitaus größte Flächenland Bayern „mit Abstand“ die geringste Installationsdichte aufweist. Mit lediglich 38 Kilowatt pro Quadratkilometer ist der entsprechende Wert laut BWE im Freistaat sechsmal niedriger als im weitaus dichter besiedelten Nordrhein-Westfalen. Und NRW drückt bei den Genehmigungen weiter auf das Tempo: Der Kreis Höxter habe im vergangenen Jahr so viele Windanlagen genehmigt wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen.