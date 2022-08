Schwaben

vor 33 Min.

Noch viele Stellen unbesetzt: Fachkräftemangel wird zum Drama

Plus Zum Ausbildungsstart ist die Zahl der Verträge gesunken. In der Handwerkskammer befürchtet man, dass ohne Fachkräfte die Energiewende krachend scheitert.

Von Michael Kerler

Feiner Staub löst sich. Sorgsam zieht Jara Kiefert das Schleifpapier durch die Rillen des hölzernen Elements, das Teil einer Bar wird. Später wird es grundiert und lackiert und in einem Hotel der Blickfänger sein. Die 20-Jährige aus Kempten mache eine Ausbildung zur Schreinerin. Die Werkstatt ist einer ihrer liebsten Orte. „Ich freue mich zu sehen, wie man etwas anfängt, einen Schrank zum Beispiel, und dann Stück für Stück sieht, wie es fertig wird“, sagt sie. Jara Kiefert hat Fachabitur gemacht, wollte aber nicht direkt studieren, sondern erst eine praktische Fähigkeit erlernen und auch Geld im Beruf verdienen. Ähnlich geht es ihrem Kollegen Sebastian Kastaun, 22. Der gebürtige Thüringer hatte Game Engineering – also Computerspiel-Entwicklung – an der Hochschule Kempten studiert, merkte aber in der Corona-Zeit, dass Studium nicht ideal für ihn ist und wechselte zu einer Schreiner–Ausbildung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen