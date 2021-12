Ein Start-up aus Ingolstadt will helfen, Sportvereine besser zu vermarkten

Newonads aus Ingolstadt will im Sportmarketing neue, auch regionale Wege gehen. Dabei hat man einen prominenten Berater an der Seite: Ex-Audi-Chef Rupert Stadler.

Da ist die leere, weiße Wand, vor der die Handballspieler eines Vereins ihr Wurftraining Woche für Woche absolvieren. Wenn auf dieser Wand nun, nur zum Beispiel, ein Bäcker Werbung schalten würde, wäre ihm in Sachen Bekanntheit gedient und der Verein würde Werbeeinnahmen erzielen. Bis hier reicht, wenn man so will, die alte Welt. Reichweite und Einnahmen lassen sich aber deutlich steigern. Und dort beginnt die neue Werbewelt, in der Newonads weit kommen möchte. Auch mithilfe eines sehr bekannten Unterstützers.

Das Start-up aus Ingolstadt ist eine Ausgründung des ebenfalls dort ansässigen Beratungs- und Marketing-Unternehmens Achtzig20. Und da in Ingolstadt die Wege kurz sind, begab es sich, dass Rupert Stadler eines Tages von Newonads erzählt wurde, er sich von der Geschäftsidee überzeugte und nun als Berater dabei ist.

Rupert Stadler muss sich noch länger vor Gericht verantworten

Der frühere Audi-Chef hat zwar bekanntlich noch mindestens bis Ende kommenden Jahres fast jede Woche zwei feste Termine in Stadelheim. Nach dem VW-Abgas-Skandal muss er sich vor dem Landgericht München II – mit drei weiteren Angeklagten – wegen Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung verantworten. Dass der frühere Top-Manager aber nebenher auch beratend aktiv ist, kann man schon lange auf seinem LinkedIn-Profil ablesen.

Das Netzwerk führt auch zurück zu Newonads. Und damit in die neue Marketing-Welt, die das wachsende, aber noch recht überschaubare Team aus acht Leuten erobern will.

Bildmaterial für LinkedIn und Instagram recyclen

Der Bäcker, Metzger, die Versicherungsagentur oder irgendein anderer regionaler Sponsor haben inzwischen auf der vormals weißen Wand ein Logo platziert. Nun unterstützt Newonads die Vereine dabei, dass die richtigen Fotos und Videos vom Handballtraining gemacht werden. Und zwar so, dass das Logo gut zu erkennen ist. Danach werden die Fotos und Kurzfilme über alle möglichen Social-Media-Kanäle, von Instagram bis eben LinkedIn ausgespielt.

Das Beispiel ist nur ein Instrument von vielen. Newonads will zunächst vor allem im Online-Werbemarkt für Sportvereine unterwegs sein. Das Konzept sieht vor, dass die sich auf einer Plattform einloggen, dort mit potenziellen Werbepartnern vernetzen, dort ihre digitalen Kampagnen komplett steuern und die Reichweiten ablesen können. Von Kampagne zu Kampagne neu, ohne lange Vertragslaufzeiten, so die Idee. Zielgruppe sind am Anfang Fußballklubs von der ersten bis zur dritten Liga, Handball- oder Eishockeyvereine. Achtzig20, die Muttergesellschaft des Start-ups, hat zum Beispiel THW Kiel, Hannover 96 oder Ratiopharm Ulm als Partner.

Große Chancen im Metaverse?

Magdalena Wamser, Newonads-Geschäftsführerin, gibt ein weiteres Beispiel, wie im wachsenden Markt die Reichweite für im Sport werbende Unternehmen erhöht werden kann: Auch die mit Werbe-Jingles bespielten Video-Würfel etwa, die es in vielen Arenen gibt und auf denen die Treffer wiederholt werden, könne man auch so ins Bild setzen, dass auf den Social-Media-Kanälen mit dem Videomaterial noch mehr Reichweite erzielt wird. Möglichkeiten sieht sie viele, vor allem unter der Woche im Training, jenseits des meist ohnehin gut beworbenen Liga-Spiels. Auch mit Blick auf das Metaverse, dem Internet der Zukunft, das das echte Leben in der virtuellen Welt so realistisch erlebbar machen möchte wie nie zuvor, sagt sie. „Der Werbemarkt kehrt sich gerade komplett um. Wenn die klassische Bandenwerbung bei vielen Vereinen derzeit noch favorisiert ist, wird sie irgendwann nur noch ,on top‘ sein. Der wichtigste und größte Teil der Werbung wird im Netz stattfinden.“

Wie künftig die Bilder vom Stadionwürfel online wiederverwertet werden, kann der Newonads-Kunde selbst auswählen und steuern. „Er kann seine Kampagne selbst zusammenstellen“, erklärt Wamser. Man wolle eine Alternative zu Google bieten. Als Hauptkonkurrenten sieht Wamser allerdings Vermarktungsfirmen im Sportbereich.

Ex-Fußball-Profi Manfred Bender und Thaibox-Weltmeister Dardan Morina verstärken das Sport-Netzwerk

Vielleicht benutzen die allerdings irgendwann die Plattform von Newonads. Im Augenblick ist man dabei, den Vertrieb zu stärken, sprich: Kunden zu werben und Personal aufzubauen. Über Achtzig20, die auch Fan-Apps entwickelt, ist das Team in der Sportwelt gut vernetzt. Der Ex-Fußballprofi Manni Bender und der vielfache Profi-Thaibox-Weltmeister Dardan Morina, die auch zum Start-up gehören, sollen die Kontakte weiter ausbauen.

Und was macht nun Stadler? Der wird, so sagt es Wamser, mit all seiner Management-Erfahrung gerne regelmäßig gehört.

Wie finanziert sich das Startup?

Finanziert wird Newonads von den Gesellschaftern und seit Anfang Dezember auch mit einer Million Euro von einem Investor, der im Hintergrund bleiben möchte.

Wie wird das Start-up bewertet? Florian Holste, der mit Magdalena Wamser die Geschäfte von Newonads führt und Chef von Achtzig20 ist, sagt: „Wir haben die angestrebte Bewertung von 10 Millionen Euro erreicht.“ Jetzt könne man mit hohem Tempo in den Markt gehen, die Plattform etablieren – das Tempo erhöhen.

Berater Stadler wird mutmaßlich bei künftigen Investoren die ein oder andere Türe öffnen können. Noch mehr werden es wohl sein, wenn er den Mammutprozess hinter sich hat.