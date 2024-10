Hier wird die Kundin zur Co-Designerin

Eine Seidenbluse mit ausladenden Ärmeln und Schleife am Kragen oder eine geradlinige Baumwollbluse unter einer strukturierten Tweed-Jacke. Für Sarah Maria Nordt ist Kleidung Kommunikationsmittel. Sie empfängt in ihrem Atelier in Augsburg-Hochzoll und trägt selbstverständlich ein eigenes Design, ein tailliertes Kleid mit Hahnentrittmuster und goldener Knopfleiste. Nordt sitzt darin sehr aufrecht. „Mode vermittelt Selbstbewusstsein“, sagt sie. Stoffrollen säumen die Wände, an mehreren Kleiderstangen und Ankleidepuppen hängen Kleider, Blusen und Röcke. Auf einer Werkbank stehen zwei Nähmaschinen und ein Laptop. Beide Geräte sind wichtig für Nordts Arbeit, denn ihre Marke Sanoge ist ein Fashion-Tech-Startup.

Rosaria Kilian Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg-Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis