Störung bei 1&1: Tausende Kunden ohne Festnetz und Internet

Mehr als 35.000 Menschen melden auf dem Onlineportal Allestörungen am Mittwochmittag Störungen bei 1&1. Betroffen sind vor allem Festnetz und Internet. Einzelne Störungsmeldungen gibt es aber auch zum mobilen Internet. Die Ursache für den Ausfall ist bislang nicht bekannt. Auffällig ist allerdings, dass auch bei anderen Anbietern wie O2, Telekom und Vodafone die Störungsmeldungen zunehmen – jedoch nicht auf einem so hohen Niveau wie bei 1&1.

Störung bei Vodafone am Dienstag in Mecklenburg

Erst in der vergangenen Nacht kam es zu Ausfällen und Störungen im Vodafone-Netz in Westmecklenburg. Grund dafür ist laut dem NDR eine beschädigte Glasfaserleitung. Nach Angaben von Vodafone sind insgesamt fast 10.000 Haushalte im Festnetz und 2.700 Mobilfunkkunden betroffen. Der Telekommunikationsanbieter will die Störung nach eigenen Angaben im Laufe des Mittwochs beheben.