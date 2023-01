Wenn die Kilowattstunde Strom plötzlich über 80 Cent kostet

Plus Ein Mann aus der Region staunt nicht schlecht, als sein Stromanbieter über 80 Cent pro Kilowattstunde verlangt. Die Firma heißt ausgerechnet "Billig? Will ich!"

Dass die Zeit sehr günstiger Stromtarife vorbei ist, war vergangenes Jahr sicher vielen Bürgerinnen und Bürgern klar. Als ihm aber sein Stromanbieter die Preisänderung im November 2022 mitteilte, staunte Burkhard Dummann-Lucenti aus Asbach-Bäumenheim nicht schlecht. Das Unternehmen erhöhte seinen Tarif ab dem 1. Januar 2023 um rund 41 Cent pro Kilowattstunde auf rund 83 Cent, eine Steigerung auf fast das Doppelte. Für einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit 2500 Kilowattstunden Jahresverbrauch würden damit ohne Strompreisbremse 1025 Euro Mehrkosten anfallen. Und das Unternehmen, das ihm den Tarif anbot, heißt bezeichnenderweise "Billig? Will ich!", eine Tochter der Stadtwerke Augsburg.