Elon Musk – wer kennt diesen Mann?

Plus Der wohl reichste Mann der Welt unterstützt die Ukraine mit Gratis-Satelliten-Internet und versenkt Milliarden bei seinem wilden Twitter-Deal. Was für ein Mensch ist er?

Das Silicon Valley ist kein Ort für jemanden, der eher einen ruhigen Büro-Job sucht. Hier werden Ideen entwickelt, die einmal die Welt verändern sollen – und ihren Schöpfern Milliarden Dollar einbringen. Die Konkurrenz ist extrem und trotz des betont lässigen Auftretens vieler Tech-Milliardäre, wird unter der kalifornischen Sonne hart gearbeitet. Es ist ein Haifischbecken – nur mit etwas angenehmeren Wassertemperaturen. Einer der ganz großen Fische darin heißt Elon Musk. Seit er den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, ist der laut Forbes-Liste wohl reichste Mann der Welt wieder auf allen Kanälen präsent. Das Agieren im Verborgenen ist nicht Musks Ding. Er lebt im Rampenlicht und scheint sich dabei ganz wohlzufühlen. Dennoch fällt es nicht leicht, ihn zu charakterisieren. Zu widersprüchlich verhält er sich, zu ruhelos eilt er von Projekt zu Projekt. Darum nähert man sich ihm am besten wie er sich zeigt – als Mensch mit ganz verschiedenen Gesichtern: