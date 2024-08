Motorrad und Auto kollidieren - Mann stürzt und stirbt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz nahe Selters im Landkreis Limburg-Weilburg tödliche Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige sei am Nachmittag von Niederselters kommend in Richtung Oberbrechen unterwegs gewesen, als ihm eine 34-jährige Autofahrerin entgegengekommen sei, teilte die Polizei mit. Demnach stießen beide Fahrzeuge auf der Bundesstraße 8 zusammen, wobei der 53-Jährige stürzte. Er starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Warum Auto und Motorrad kollidierten, war zunächst unklar. Zur Klärung der Unfallursache habe die Polizei einen Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sei die B8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen.