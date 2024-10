Immer mehr Leihangebote für Lastenfahrräder in Hessen

Vielerorts in Hessen kann man inzwischen unkompliziert ein Fahrrad ausleihen. Allerdings könnte damit der Transport des Wocheneinkaufs oder größerer Anschaffungen problematisch werden. In einigen Kommunen gibt es daher die Möglichkeit, auch Lastenfahrräder auszuleihen - teils mit, teils ohne E-Motor, oft geht dies auch kostenlos.

Zu den größten kostenfreien Angeboten in Hessen zählt nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) «Main Lastenrad» in Frankfurt und Offenbach. Das System gibt es seit 2018, es wird von der Regionalgruppe Rhein-Main des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) organisiert. «Die Nachfrage ist gut», berichtete Mathias Biemann vom VCD. Lastenräder mit E-Motor seien beliebter, als welche ohne - was bei größeren Lasten auch verständlich sei.

Leih-Lastenräder sind bei Kleingärtnern beliebt

«Main Lastenrad» stehe für den Gedanken, dass sich Menschen bestimmte Dinge gut teilen können, betonte Biemann. Wer ab und zu ein Lastenrad benötige, müsse sich kein eigenes anschaffen. Als Beispiel nannte er Leihräder, die in der Nähe von Schrebergärten stationiert sind und dort gerne für den Transport von Grünschnitt genutzt werden.

Seit Ende 2021 beteiligt sich die Stadt Offenbach an dem kostenlosen Verleihsystem. Die Lastenräder werden den freiwilligen Einzelhandelspartnern wie Supermärkten und Fahrradläden als Leihgabe bereitgestellt. «Diese fungieren als Verleihstation und wickeln innerhalb ihrer Öffnungszeiten den Verleih an die Bürgerinnen und Bürger unentgeltlich ab», erläuterte eine Stadtsprecherin. «Ziel ist es, die Abhängigkeit zum Auto oder sonstigen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor für verschiedene Alltagswege wie Kita-Fahrten, Großeinkäufe, Ausflüge ins Grüne oder Standaufbau von Vereinen zu reduzieren.»

In Marburg jetzt auch Lastenräder

In Marburg ging vor wenigen Tagen ein Mietsystem für E-Lastenräder an den Start. Mit dem Aufbau und Vertrieb sei die Firma Nextbike beauftragt worden, die in Marburg bereits ein kostenpflichtiges Fahrradverleihsystem betreibt, wie die Stadt mitteilt. Im Kreis Marburg-Biedenkopf engagiert sich unter dem Motto «Belaste das Rad – nicht die Umwelt» die solidarische Lastenrad-Initiative «freie Lasten».

Eine Sprecherin der Stadt Gießen kündigte an, dass Nextbike sein bestehendes Leihsystem in diesem Jahr um die ersten vier Lastenräder ausweiten wolle. «Damit sollen alle, die ab und an Kinder oder größere Lasten befördern wollen, die Möglichkeit haben, dies umweltfreundlich und ohne Pkw zu erledigen.»

In Gießen ist außerdem ein ehrenamtliches Lastenradangebot (Allrad Gießen) aktiv sowie - ohne städtische Beteiligung - ein kleines kommerzielles Angebot der Firma Sigo. Der Anbieter Sigo betreibt nach eigenen Angaben Leihstationen für E-Lastenräder in weiteren hessischen Städten.

Darmstadt sieht Lastenräder inzwischen als festen Bestandteil der Mobilität

In Darmstadt gibt es die auf ehrenamtlichem Engagement, Spenden und Crowdfunding basierenden «Heinerbikes», wie ein Stadtsprecher erklärte. Die 24 Lastenräder, die durch ihre jeweilige Bauart unterschiedliche Bedürfnisse für verschiedene Nutzergruppen abdecken, können kostenfrei entliehen werden. Sie stehen unter anderem vor Supermärkten, Wohnprojekten oder auf dem Universitätsgelände.

Die Lastenräder seien mittlerweile ein fester und nachgefragter Bestandteil der urbanen Mobilitätsangebote in Darmstadt, neben einer vergleichsweise hohen Dichte an privaten Lastenrädern, ergänzte der Sprecher.

In Wiesbaden scheitert Aufbau eines Leihsystems an klammen Kassen

In Wiesbaden existiert kein städtisches Vermietsystem, jedoch sei derzeit Sigo in Kooperation mit der Nassauischen Heimstädte an fünf Standorten aktiv. Eine kostenfreie Möglichkeit bietet die Initiative «Lilja» an weiteren fünf Stationen. «Wir halten Bikesharing grundsätzlich für ein Angebot, das den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen sinnvoll ergänzt», erläuterte eine Sprecherin der Stadt. Die Realisierung eines Leihsystems mit städtischer Beteiligung scheitere an der angespannten Haushaltslage.

Die Stadt Kassel hat vor einigen Monaten ein kommunales Förderprogramm beschlossen, das den Aufbau von kostenfreien Lastenrad-Verleihsystemen unterstützen soll, wie ein Stadtsprecher berichtete. Vorgesehen ist die Anschaffung mindestens eines E‐Lastenrads pro Ortsbezirk nebst Ladeinfrastruktur und Abstellanlagen. «Das Konzept kann dazu beitragen, vor allem in urbanen Räumen mit weniger Autoverkehr mobil zu sein.»