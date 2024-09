Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lastwagen in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Kreisstraße in Schwaben lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei in einer Kurve in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei er mit dem entgegenkommenden Lastwagenfahrer zusammengestoßen.

Ein Rettungshubschrauber habe den 20-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lastwagenfahrer sei durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.