Lkw prallt auf Stauende auf A44 - zwölf Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der A44 bei Kassel sind zwölf Menschen verletzt worden - zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West in Fahrtrichtung Ost, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Baustelle hatte sich ein Stau gebildet - ein 51-jähriger Lkw-Fahrer sah das zu spät und fuhr auf das Stauende auf. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 250.000 Euro, wie es hieß.

Die A44 war ab dem Unfallzeitpunkt gegen 16.15 Uhr ab der Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe voll gesperrt - für mehrere Stunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.