Zusammenstoß mehrerer Autos verursacht Stau auf der A5

Ein Unfall mit mehreren Autos auf der Autobahn 5 bei Gießen hat zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Menschen leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Es habe keine Schwerverletzten gegeben und nach erstem Stand musste keiner der Verletzten in ein Krankenhaus. Nach dem Zusammenstoß ist die A5 in Richtung Kassel voll gesperrt.

Wie viele Fahrzeuge ineinander prallten und wie es dazu kam, ist dem Sprecher zufolge noch unklar. 28 Menschen, darunter 7 Kinder saßen demnach in den beteiligten Wagen. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von 13 Fahrzeugen berichtet. Ab der Anschlussstelle Fernwald wurde eine Umleitung (U23) eingerichtet. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Dauer der Sperrung ist zunächst unklar.