Augsburger Aktienbank stellt die Weichen für die Schließung

Plus Die Augsburger Aktienbank hat für die Beschäftigten einen Sozialplan und Interessenausgleich gefunden. Die Kundschaft ist aufgerufen, sich eine neue Bank zu suchen, denn Ende 2022 schließt das Institut.

Die Augsburger Aktienbank bereitet sich auf ihre Schließung zum Ende des Jahres vor und hat dazu einen weiteren Schritt unternommen: Das Institut hat sich mit dem Betriebsrat auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich für die verbliebenen rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geeinigt. Kundinnen und Kunden, die noch ein Konto bei der Bank haben, sind aufgerufen, sich nach einem neuen Institut umzusehen.