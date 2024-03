Rewe eröffnet erste vegane Filiale

Rewe eröffnet in Berlin schon bald seine erste vegane Filiale. Das Eröffnungsdatum und der Name sollen bereits feststehen.

Rewe steht kurz vor der Eröffnung einer neuen, besonderen Filiale in Berlin. Wie das Portal Supermarktblog berichtet, entsteht im Stadtteil Friedrichshain der erste vegane Supermarkt der Kette. "Bei dem Test setzen wir erstmals zu 100 Prozent auf pflanzliche Lebensmittel", bestätigte ein Sprecher der Rewe-Gruppe auf Nachfrage von t-online. Über 1400 vegane Produkte sollen angeboten werden.

Veganer Supermarkt: "Rewe voll pflanzlich" soll noch im Frühjahr eröffnen

Auch der Name soll bereits feststehen. Laut Supermarktblog ist die Markenregistrierung zwar noch nicht erfolgt, dafür soll der Name "Rewe voll pflanzlich" aber schon an der Fassade angebracht worden und zwischenzeitlich zu sehen gewesen sein. Eröffnen soll der Supermarkt noch in diesem Frühjahr. Nähere Informationen soll es laut dem Rewe-Sprecher erst im Rahmen der Eröffnung geben.

An dem Standort an der Warschauer Brücke betrieb zuvor die Supermarktkette Veganz mehrere Jahre lang eine Filiale für pflanzliche Produkte. Im Dezember 2023 schloss sie den Laden allerdings.

Rewe-Tochter Billa testete bereits vegane Filialen

Bereits im Jahr 2022 testete die österreichische Rewe-Tochter Billa unter dem Namen "Pflanzilla" vegane Pop-up-Stores. Derzeit integriert Billa aber wieder vegane Welten in die bestehenden Supermärkte, anstatt extra Filialen dafür zu eröffnen.