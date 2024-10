80-Jähriger stirbt nach Unfall

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Birstein (Main-Kinzig-Kreis) gestorben. Er war am Mittwoch von der Straße abgekommen und gegen ein anderes Fahrzeug gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der 80-Jährige klagte laut Polizei über Schwindelgefühle, die vermutlich zum Abkommen von der Fahrbahn geführt hatten. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Gelnhausen eingeliefert und starb dort wenig später.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Main-Kinzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis