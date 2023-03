EU-Abstimmung über pauschales Verbrenner-Aus wird verschoben

Die FDP bremst von Berlin aus die Entscheidung in Brüssel aus. Unterstützung erhält sie vom Wirtschaftsrat der CDU.

Die EU-Staaten werden am Dienstag nicht, wie ursprünglich geplant, eine endgültige Entscheidung über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 treffen. Der Grund: Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) will nicht zustimmen. Er bekräftigte die Forderung, die EU-Kommission müsse einen Vorschlag unterbreiten, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können. Ohne die Zustimmung Deutschlands hätte die Abstimmung scheitern können.

Wirtschaftsrat will auch E-Fuels fördern

Unterstützung erhält Wissing vom Wirtschaftsrat der CDU. "Es ist gut, dass sich die FDP für eine klimaneutrale Weiternutzung von Verbrennungsmotoren starkmacht", sagt der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger. "Die Haltung der EU-Kommission grenzt an Ignoranz. Es ist vollkommen unvernünftig, dass Frans Timmermans weiterhin ausschließlich auf Elektromobilität setzt und andere Antriebsmöglichkeiten kategorisch ausgrenzt."

