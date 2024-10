Mit Ethanol beladener Gefahrgut-Anhänger auf A44 umgekippt

Ein umgekippter Gefahrgut-Anhänger hat auf der Autobahn 44 nahe der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen vorübergehend für eine Vollsperrung gesorgt. Der Lastwagen war mit Ethanol beladen, das nach dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag aber nicht ausgelaufen war, wie ein Polizeisprecher sagte. Am frühen Morgen sei der Verkehr in beide Richtungen wieder freigegeben worden und normalisiere sich allmählich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein zweiter Lastwagen zuvor nach links ausgeschert, weshalb der dahinter fahrende Gefahrguttransporter bremsen und ausweichen musste. Dabei kippte sein Anhänger auf die Mittelleitplanke. Wegen der Kennzeichnung als Gefahrgut sperrten die Einsatzkräfte die Strecke nahe der hessischen Stadt Diemelstadt zur Sicherheit in beide Fahrtrichtungen.