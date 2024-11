Vier Unfälle auf A92 in Niederbayern - zwei Verletzte

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 92 im Landkreis Dingolfing-Landau sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Mensch musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer habe sich leicht Verletzungen zugezogen.

Demnach kam es auf der A92 in Fahrtrichtung Deggendorf zwischen Dingolfing und Pilsting am Montagabend zunächst aus unbekannter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. In der Folge staute sich der Verkehr und es gab drei weitere Unfälle - laut Sprecherin aufgrund des Staus und verminderter Sicht.

Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 70.000 Euro. Die A92 war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Bei welchen der vier Unfälle die zwei Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt - ebenso wenig, wie viele Fahrzeuge beteiligt waren.